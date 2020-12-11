МОЗ назвало регіони-лідери за кількістю нових випадків COVID-19: Київ - у топі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Києві та Запорізькій і Одеській областях. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 880), Запорізькій (895), Одеській (874), Київській (787) та Дніпропетровській (759) областях", - повідомив голова МОЗ.
Загалом ситуація з поширенням коронавірусу по областях та у Києві така:
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- Київ – 88 317 (+1 880 за добу)
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- Вінницька – 19 481 (+275)
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- Волинська – 27 537 (+343)
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- Дніпропетровська – 47 650(+759)
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- Донецька – 28 391 (+713)
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- Житомирська – 33 405(+418)
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- Закарпатська – 25 693 (+349)
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- Запорізька – 40 653 (+895)
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- Івано-Франківська – 40 282 (+275)
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- Київська – 46 998 (+787)
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- Кіровоградська – 6 921 (+177)
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- Луганська – 7 615 (+179)
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- Львівська – 52 578 (+663)
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- Миколаївська – 22 980 (+359)
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- Одеська – 55 714 (+874)
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- Полтавська – 28 435 (+663)
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- Рівненська – 35 452 (+418)
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- Сумська – 34 996 (+385)
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- Тернопільська – 30 738 (+276)
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- Харківська – 61 424 (+432)
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- Херсонська – 13 401 (+362)
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- Хмельницька – 33 958 (+532)
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- Черкаська – 30 133 (+684)
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- Чернівецька – 36 286 (+242)
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- Чернігівська – 23 190 (+574)
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Додамо, в Україні на ранок 11 грудня зафіксовано вже 872 228 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 480 348 осіб, летальних випадків – 14 755. Добовий приріст інфікованих - понад 13 тисяч, майже на рівні попередньої доби. При цьому кількість одужалих за добу знову перевищила кількість захворілих.