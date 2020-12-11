МОЗ назвало регіони-лідери за кількістю нових випадків COVID-19: Київ - у топі

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 880), Запорізькій (895), Одеській (874), Київській (787) та Дніпропетровській (759) областях", - повідомив голова МОЗ.

Загалом ситуація з поширенням коронавірусу по областях та у Києві така:



Київ – 88 317 (+1 880 за добу)



Вінницька – 19 481 (+275)



Волинська – 27 537 (+343)



Дніпропетровська – 47 650(+759)



Донецька – 28 391 (+713)



Житомирська – 33 405(+418)



Закарпатська – 25 693 (+349)



Запорізька – 40 653 (+895)



Івано-Франківська – 40 282 (+275)



Київська – 46 998 (+787)



Кіровоградська – 6 921 (+177)



Луганська – 7 615 (+179)



Львівська – 52 578 (+663)



Миколаївська – 22 980 (+359)



Одеська – 55 714 (+874)



Полтавська – 28 435 (+663)



Рівненська – 35 452 (+418)



Сумська – 34 996 (+385)



Тернопільська – 30 738 (+276)



Харківська – 61 424 (+432)



Херсонська – 13 401 (+362)



Хмельницька – 33 958 (+532)



Черкаська – 30 133 (+684)



Чернівецька – 36 286 (+242)



Чернігівська – 23 190 (+574)



Додамо, в Україні на ранок 11 грудня зафіксовано вже 872 228 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 480 348 осіб, летальних випадків – 14 755. Добовий приріст інфікованих - понад 13 тисяч, майже на рівні попередньої доби. При цьому кількість одужалих за добу знову перевищила кількість захворілих.