Минздрав назвал регионы-лидеры по количеству новых случаев COVID-19: Киев - в топе
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве, Запорожской и Одесской областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях", - сообщил глава Минздрава.
В целом ситуация с распространением коронавируса по областям и в Киеве такова:
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- Киев - 88317 (+1 880 за сутки)
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- Винницкая - 19481 (+275)
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- Волынская - 27537 (+343)
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- Днепропетровск - 47650 (+759)
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- Донецк - 28391 (+713)
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- Житомирская - 33 405 (+418)
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- Закарпатская - 25 693 (+349)
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- Запорожская - 40653 (+895)
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- Ивано-Франковск - 40282 (+275)
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- Киевская - 46998 (+787)
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- Кировоградская - 6921 (+177)
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- Луганская - 7615 (+179)
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- Львовская - 52578 (+663)
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- Николаевская - 22980 (+359)
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- Одесская - 55 714 (+874)
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- Полтавская - 28435 (+663)
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- Ровенская - 35452 (+418)
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- Сумская - 34996 (+385)
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- Тернопольская - 30738 (+276)
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- Харьковская - 61424 (+432)
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- Херсонская - 13401 (+362)
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- Хмельницкая - 33958 (+532)
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- Черкасская - 30 133 (+684)
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- Черновицкая - 36 286 (+242)
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- Черниговская - 23 190 (+574)
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Добавим, в Украине на утро 11 декабря зафиксировано уже 872 228 случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 480 348 человек, летальных исходов - 14 755. Суточный прирост инфицированных - более 13 000, почти на уровне предыдущих суток. При этом количество выздоровевших за сутки снова превысило количество заболевших.