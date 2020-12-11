У МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Станом на 11 грудня ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Найгірша ситуація із готовністю до послаблення обмежень - на Сумщині, у Києві та на Запоріжжі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.

За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

Серед них найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення: у Сумській області – 790,8 (-), у місті Києві – 768,2 (+) та у Запорізькій області – 739,6 (-).

Найнижчий показник захворюваності: у Вінницькій області - 180,0 (-), у Кіровоградській області – 225,9 (+) та у Луганській області - 231,1 (+).

Додамо, в Україні на ранок 11 грудня зафіксовано вже 872 тис. випадків COVID-19, за добу - 13 514.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.

Українські Національні Новини

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