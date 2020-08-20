В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Харьковской области - 242 и в Киеве - 227. Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев (коронавирусной болезни COVID-19 - ред.) зарегистрировано: в Харьковской области - 242, в городе Киеве - 227, в Черновицкой области - 189, во Львовской области - 183, в Ивано-Франковской области - 168", - сказал Степанов.
По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине зафиксировано 98537 случаев коронавирусной болезни COVID-19: новых за сутки - 2134 случая, выздоровели от болезни - 50441 человек (+704 за сутки), умерло из-за последствий COVID-19 - 2184 человека (40 за сутки).
В общем случаи выявлено:
▪️ Винницкая область - 3405 (+82);
▪️ Волынская область - 4929 (+51);
▪️ Днепропетровская область - 1873 (+57);
▪️ Донецкая область - 1156 (+34);
▪️ Житомирская область - 2597 (+61);
▪️ Закарпатская область - 6662 (+110);
▪️ Запорожская область - 1213 (+34);
▪️ Ивано-Франковская область - 7290 (+168);
▪️ Кировоградская область - 749 (1);
▪️ г. Киев - 11172 (+227);
▪️ Киевская область - 4727 (+42);
▪️ Львовская область - 12631 (+183);
▪️ Луганская область - 204 (10);
▪️ Николаевская область - 893 (+36);
▪️ Одесская область - 5408 (+127);
▪️ Полтавская область - 594 (+12);
▪️ Ровенская область - 8091 (+138);
▪️ Сумская область - 1078 (+55);
▪️ Тернопольская область - 4116 (+115);
▪️ Харьковская область - 6849 (+242);
▪️ Херсонская область - 321 (+9);
▪️ Хмельницкая область - 1768 (+90);
▪️ Черновицкая область - 8297 (+189);
▪️ Черкасская область - 1200 (+25);
▪️ Черниговская область - 1314 (+36).
Напомним, за сутки коронавирус в Украине подтвердили у 2134 человек, всего в стране уже зафиксировано 98537 случаев коронавирусной болезни.