У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано у Харківській області – 242 та у місті Києві – 227. Про це розповів на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків (коронавірусної хвороби COVID-19 - ред.) зареєстровано: у Харківській області – 242, у місті Києві – 227, у Чернівецькій області – 189, у Львівській області – 183, в Івано-Франківській області – 168", - сказав Степанов.
За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні зафіксовано 98537 випадків коронавірусної хвороби COVID-19: нових за добу - 2134 випадки, одужало від хвороби - 50441 особа (+704 за добу), померло через наслідки COVID-19 - 2184 особи (+40 за добу).
Загалом випадки виявлено:
▪️ Вінницька область — 3405 (+82);
▪️ Волинська область — 4929 (+51);
▪️ Дніпропетровська область — 1873 (+57);
▪️ Донецька область — 1156 (+34);
▪️ Житомирська область — 2597 (+61);
▪️ Закарпатська область — 6662 (+110);
▪️ Запорізька область — 1213 (+34);
▪️ Івано-Франківська область — 7290 (+168);
▪️ Кіровоградська область — 749 (+1);
▪️ м. Київ — 11172 (+227);
▪️ Київська область — 4727 (+42);
▪️ Львівська область — 12631 (+183);
▪️ Луганська область — 204 (+10);
▪️ Миколаївська область — 893 (+36);
▪️ Одеська область — 5408 (+127);
▪️ Полтавська область — 594 (+12);
▪️ Рівненська область — 8091 (+138);
▪️ Сумська область — 1078 (+55);
▪️ Тернопільська область — 4116 (+115);
▪️ Харківська область — 6849 (+242);
▪️ Херсонська область — 321 (+9);
▪️ Хмельницька область — 1768 (+90);
▪️ Чернівецька область — 8297 (+189);
▪️ Черкаська область — 1200 (+25);
▪️ Чернігівська область — 1314 (+36).
Нагадаємо, за добу коронавірус в Україні підтвердили у 2134 осіб, загалом в країні вже зафіксовано 98537 випадків коронавірусної хвороби.