У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків (коронавірусної хвороби COVID-19 - ред.) зареєстровано: у Харківській області – 242, у місті Києві – 227, у Чернівецькій області – 189, у Львівській області – 183, в Івано-Франківській області – 168", - сказав Степанов.

За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні зафіксовано 98537 випадків коронавірусної хвороби COVID-19: нових за добу - 2134 випадки, одужало від хвороби - 50441 особа (+704 за добу), померло через наслідки COVID-19 - 2184 особи (+40 за добу).

Загалом випадки виявлено:

▪️ Вінницька область — 3405 (+82);

▪️ Волинська область — 4929 (+51);

▪️ Дніпропетровська область — 1873 (+57);

▪️ Донецька область — 1156 (+34);

▪️ Житомирська область — 2597 (+61);

▪️ Закарпатська область — 6662 (+110);

▪️ Запорізька область — 1213 (+34);

▪️ Івано-Франківська область — 7290 (+168);

▪️ Кіровоградська область — 749 (+1);

▪️ м. Київ — 11172 (+227);

▪️ Київська область — 4727 (+42);

▪️ Львівська область — 12631 (+183);

▪️ Луганська область — 204 (+10);

▪️ Миколаївська область — 893 (+36);

▪️ Одеська область — 5408 (+127);

▪️ Полтавська область — 594 (+12);

▪️ Рівненська область — 8091 (+138);

▪️ Сумська область — 1078 (+55);

▪️ Тернопільська область — 4116 (+115);

▪️ Харківська область — 6849 (+242);

▪️ Херсонська область — 321 (+9);

▪️ Хмельницька область — 1768 (+90);

▪️ Чернівецька область — 8297 (+189);

▪️ Черкаська область — 1200 (+25);

▪️ Чернігівська область — 1314 (+36).

Нагадаємо, за добу коронавірус в Україні підтвердили у 2134 осіб, загалом в країні вже зафіксовано 98537 випадків коронавірусної хвороби.