В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в Харьковской области - 205 и во Львовской области - 184. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев (коронавирусной болезни COVID-19 - ред.) зарегистрировано: в Харьковской области - 205, во Львовской области - 184, Одесской области - 160, Черновицкой области - 154, в городе Киеве - 158", - сказал Степанов.
Он отметил, что к лидерам добавились регионы, которые еще несколько недель назад не давали такой картины - Одесская и Харьковская области.
По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине зарегистрировано 87872 случая коронавирусного заболевания COVID-19: новых за сутки - 1732 случая, выздоровели от болезни - 46797 человек (+581 за сутки), умерло из-за последствий болезни - 2011 лиц (+19 за сутки).
В общем случаи выявлено:
▪️ Винницкая область - 3129 (+43);
▪️ Волынская область - 4529 (+58);
▪️ Днепропетровская область - 1658 (+28);
▪️ Донецкая область - 1049 (+22);
▪️ Житомирская область - 2333 (+67);
▪️ Закарпатская область - 6080 (+71);
▪️ Запорожская область - 1038 (+28);
▪️ Ивано-Франковская область - 6320 (+143);
▪️ Кировоградская область - 739 (+6);
▪️ г. Киев - 10160 (+158);
▪️ Киевская область - 4429 (+52);
▪️ Львовская область - 11658 (+184);
▪️ Луганская область - 171 (+1);
▪️ Николаевская область - 770 (15);
▪️ Одесская область - 4732 (+160);
▪️ Полтавская область - 533 (+17);
▪️ Ровенская область - 7326 (+120);
▪️ Сумская область - 783 (+29);
▪️ Тернопольская область - 3538 (+49);
▪️ Харьковская область - 5583 (+205);
▪️ Херсонская область - 290 (+4);
▪️ Хмельницкая область - 1514 (+46);
▪️ Черновицкая область - 7264 (+154);
▪️ Черкасская область - 1092 (+25);
▪️ Черниговская область - 1154 (+47).
Напомним, что в Украине два новых антирекорда: антирекорд по количеству госпитализированных из-за коронавируса - вчера госпитализировали 330 человек и по количеству зараженных.