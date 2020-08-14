У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за минулу добу зафіксували у Харківській області – 205 та у Львівській області – 184. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків (коронавірусної хвороби COVID-19 - ред.) зареєстровано: у Харківській області – 205, у Львівській області – 184, Одеській області – 160, Чернівецькій області – 154, у місті Києві – 158", - сказав Степанов.
Він зазначив, що до лідерів додались регіони, які ще кілька тижнів тому не давали такої картини – Одеська та Харківська області.
За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні зареєстровано 87872 випадки коронавірусного захворювання COVID-19: нових за добу - 1732 випадки, одужало від хвороби - 46797 осіб (+581 за добу), померло через наслідки хвороби - 2011 осіб (+19 за добу).
Загалом випадки виявлено:
▪️ Вінницька область — 3129 (+43);
▪️ Волинська область — 4529 (+58);
▪️ Дніпропетровська область — 1658 (+28);
▪️ Донецька область — 1049 (+22);
▪️ Житомирська область — 2333 (+67);
▪️ Закарпатська область — 6080 (+71);
▪️ Запорізька область — 1038 (+28);
▪️ Івано-Франківська область — 6320 (+143);
▪️ Кіровоградська область — 739 (+6);
▪️ м. Київ — 10160 (+158);
▪️ Київська область — 4429 (+52);
▪️ Львівська область — 11658 (+184);
▪️ Луганська область — 171 (+1);
▪️ Миколаївська область — 770 (+15);
▪️ Одеська область — 4732 (+160);
▪️ Полтавська область — 533 (+17);
▪️ Рівненська область — 7326 (+120);
▪️ Сумська область — 783 (+29);
▪️ Тернопільська область — 3538 (+49);
▪️ Харківська область — 5583 (+205);
▪️ Херсонська область — 290 (+4);
▪️ Хмельницька область — 1514 (+46);
▪️ Чернівецька область — 7264 (+154);
▪️ Черкаська область — 1092 (+25);
▪️ Чернігівська область — 1154 (+47).
Нагадаємо, що в Україні два нових антирекорди: антирекорд по кількості госпіталізованих через коронавірус - вчора госпіталізували 330 осіб та по кількості заражених.