У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків (коронавірусної хвороби COVID-19 - ред.) зареєстровано: у Харківській області – 205, у Львівській області – 184, Одеській області – 160, Чернівецькій області – 154, у місті Києві – 158", - сказав Степанов.

Він зазначив, що до лідерів додались регіони, які ще кілька тижнів тому не давали такої картини – Одеська та Харківська області.

За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні зареєстровано 87872 випадки коронавірусного захворювання COVID-19: нових за добу - 1732 випадки, одужало від хвороби - 46797 осіб (+581 за добу), померло через наслідки хвороби - 2011 осіб (+19 за добу).

Загалом випадки виявлено:

▪️ Вінницька область — 3129 (+43);

▪️ Волинська область — 4529 (+58);

▪️ Дніпропетровська область — 1658 (+28);

▪️ Донецька область — 1049 (+22);

▪️ Житомирська область — 2333 (+67);

▪️ Закарпатська область — 6080 (+71);

▪️ Запорізька область — 1038 (+28);

▪️ Івано-Франківська область — 6320 (+143);

▪️ Кіровоградська область — 739 (+6);

▪️ м. Київ — 10160 (+158);

▪️ Київська область — 4429 (+52);

▪️ Львівська область — 11658 (+184);

▪️ Луганська область — 171 (+1);

▪️ Миколаївська область — 770 (+15);

▪️ Одеська область — 4732 (+160);

▪️ Полтавська область — 533 (+17);

▪️ Рівненська область — 7326 (+120);

▪️ Сумська область — 783 (+29);

▪️ Тернопільська область — 3538 (+49);

▪️ Харківська область — 5583 (+205);

▪️ Херсонська область — 290 (+4);

▪️ Хмельницька область — 1514 (+46);

▪️ Чернівецька область — 7264 (+154);

▪️ Черкаська область — 1092 (+25);

▪️ Чернігівська область — 1154 (+47).

Нагадаємо, що в Україні два нових антирекорди: антирекорд по кількості госпіталізованих через коронавірус - вчора госпіталізували 330 осіб та по кількості заражених.