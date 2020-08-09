В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. За сутки наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зарегистрировано в Киеве и во Львовской, Ивано-Франковской, Харьковской, Черновицкой, Одесской областях. Об этом во время брифинга в воскресенье сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев (коронавирусного заболевания COVID-19 - ред.) зарегистрировано: в Киеве - 120, Львовской области - 125, Ивано-Франковской области - 124, Харьковской области - 123, Черновицкой области - 104 и в Одесской области - 96", - отметил Степанов.
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Напомним, в Украине на утро 9 августа зафиксировано уже 80 949 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых - 1199.
Также напомним, что 8 августа Луцк и Тернополь перевели из "красной" зоны в "оранжевую" и "желтую" соответственно.