У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зареєстрована у Києві та у Львівській, Івано-Франківській, Харківській, Чернівецькій, Одеській областях. Про це під час брифінгу у неділю повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків (коронавірусного захворювання COVID-19 - ред.) зареєстровано: у Києві — 120, Львівській області – 125, Івано-Франківській області – 124, Харківській області – 123, Чернівецькій області – 104 та в Одеській області – 96", — зазначив Степанов.
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Нагадаємо, в Україні на ранок 9 серпня зафіксовано вже 80 949 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових - 1 199.
Також нагадаємо, що 8 серпня Луцьк та Тернопіль перевели з "червоної" зони у "помаранчеву" та "жовту" відповідно.