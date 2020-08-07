На Буковині три великі весілля відправили цілий район у “червону” зону

“Велелюдні весілля у Буковинському стилі, і з таким розмахом 300-500 гостей на одному весіллі. Три таких весілля, які пройшли у Кіцманському районі загнали весь район у так звану „червону“ зону. Адже вже сьогодні встановили, що 20% усіх гостей, які були на святкуванні мають підтверджений COVID-19. Значно більша кількість людей перебуває у статусі контактних осіб”, — розповів Осачук.

За його словами, також зросла кількість хворих й серед відпочивальників. Близько 20% тих, хто повернувся з курортів та роблять тест на COVID-19 отримують позитивний результат.

Нагадаємо, у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні, Міністерство охорони здоров’я наполягатиме на більш ретельних перевірках дотримання карантинних правил.