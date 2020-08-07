На Буковине три большие свадьбы отправили целый район в "красную" зону
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Три большие свадьбы отправили целый район на Буковине в "красную" зону. Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Многолюдные свадьбы в Буковинском стиле, и с таким размахом 300-500 гостей одной свадьбе. Три таких свадьбы, которые прошли в Кицманском районе загнали весь район в так называемую "красную" зону. Ведь уже сегодня установили, что 20% всех гостей, которые были на праздновании имеют подтвержденный COVID-19. Значительно большее количество людей находится в статусе контактных лиц", - рассказал Осачук.
По его словам, также возросло количество больных и среди отдыхающих. Около 20% тех, кто вернулся из курортов и делают тест на COVID-19 получают положительный результат.
Напомним, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине, Министерство здравоохранения будет настаивать на более тщательных проверках соблюдения карантинных правил.