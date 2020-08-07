МОЗ наполягає на більш ретельних перевірках дотримання карантинних норм
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні, Міністерство охорони здоров’я наполягатиме на більш ретельних перевірках дотримання карантинних правил. Про це заявив на брифінгу по завершення засідання комісії ТЕБ так НС міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Ми вважаємо, що у зв’язку з поширення хвороби, ми будемо наполягати на тому, щоб більш ретельно робились перевірки щодо дотримання карантинних правил. В іншому випадку це зростання буде швидким”, — сказав Степанов.
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Нагадаємо, що в Україні планують змінити перелік критеріїв для визначення епідеміологічно небезпечних зон.