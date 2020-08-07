МОЗ наполягає на більш ретельних перевірках дотримання карантинних норм

“Ми вважаємо, що у зв’язку з поширення хвороби, ми будемо наполягати на тому, щоб більш ретельно робились перевірки щодо дотримання карантинних правил. В іншому випадку це зростання буде швидким”, — сказав Степанов.

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Нагадаємо, що в Україні планують змінити перелік критеріїв для визначення епідеміологічно небезпечних зон.