В Україні планують змінити перелік критеріїв для визначення епідеміологічно небезпечних зон

“Щойно закінчилось засідання комісії ТЕБ та НС. На ньому ми розглядали у тому числі питання епідеміологічної ситуації, що на сьогодні склалась в Україні у зв’язку з погіршенням ситуації. Ви бачите цифри”, — зазначив Степанов.

Він розповів, що одним з питань було встановлення рівнів епідеміологічної небезпеки згідно з постановою 641, що регламентує питання карантину.

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“Ми запропонували змінити перелік критеріїв, які будуть визначатись для встановлення різних рівнів небезпеки на тих чи інших територіях нашої країни. Одним з основних показників, що ми запропонуємо на засідання уряду в понеділок буде кількість активних хворих за останні сім днів. Цей показник буде чітко регулювати, ми будемо бачити, як погіршується чи покращується ситуація. Також ми запропонували, щоб після прийняття рішення уряду (у понеділок - ред.), згідно рішення комісії, ми проведемо ще одне засідання у вівторок зранку”, — розповів міністр.

Також МОЗ пропонує збільшити кількість тестувань, сьогодні це 24 на 100 тис. населення, а планується 32 на 100 тисяч населення.

“Для нас можливо максимально виявляти, володіти реальною статистикою”, — резюмував Степанов.

Нагадаємо, з 1 по 31 серпня в Україні продовжено адаптивний карантин, коли всі регіони будуть поділені за кольорами, відповідно до епідеміологічної ситуації.

Зазначимо, що влада Тернополя та влада Луцька, які раніше були у "червоній" зоні, виступали проти посилення карантину.