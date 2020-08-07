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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 88884 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102968 просмотра

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4 марта, 13:25 • 108238 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128470 просмотра

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4 марта, 10:59 • 101470 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102248 просмотра

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В Украине планируют изменить перечень критериев для определения эпидемиологически опасных зон

В Украине планируют изменить перечень критериев для определения эпидемиологически опасных зон

Киев  •  УНН

 • 12921 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Министерство здравоохранения предложило изменить перечень критериев для определения эпидемиологически опасных зон. Этот вопрос будет рассмотрен на заседании правительства в понедельник. Об этом заявил на брифинге по окончании заседания комиссии ТЭБ так ЧС министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Только закончилось заседание комиссии ТЭБ и ЧС. На нем мы рассматривали в том числе вопросы эпидемиологической ситуации, что сегодня сложилась в Украине в связи с ухудшением ситуации. Вы видите цифры", - отметил Степанов.

Он рассказал, что одним из вопросов было установление уровней эпидемиологической опасности согласно постановлению 641, регламентирующему вопросы карантина.

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"Мы предложили изменить перечень критериев, которые будут определяться для установки различных уровней опасности на тех или иных территориях нашей страны. Одним из основных показателей, что мы предложим на заседание правительства в понедельник, будет количество активных больных за последние семь дней. Этот показатель будет четко регулировать, мы будем видеть, как ухудшается или улучшается ситуация. Также мы предложили, чтобы после принятия решения правительства (в понедельник - ред.), согласно решению комиссии, мы проведем еще одно заседание во вторник утром", - рассказал министр.

Также Минздрав предлагает увеличить количество тестов, сегодня это 24 на 100 тыс. населения, а планируется 32 на 100 тыс. населения.

"Для нас возможно максимально выявлять, владеть реальной статистикой", - резюмировал Степанов.

Напомним, с 1 по 31 августа в Украине продлен адаптивный карантин, когда все регионы будут разделены по цветам, в соответствии с эпидемиологической ситуации.

Отметим, что власти Тернополя и власти Луцка, которые ранее были в "красной" зоне, выступали против усиления карантина.

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