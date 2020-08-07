Минздрав настаивает на более тщательных проверках соблюдения карантинных норм
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине, Министерство здравоохранения будет настаивать на более тщательных проверках соблюдения карантинных правил. Об этом заявил на брифинге по окончании заседания комиссии ТЭБ так ЧС министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Мы считаем, что в связи с распространением болезни, мы будем настаивать на том, чтобы более тщательно делались проверки соблюдения карантинных правил. В противном случае этот рост будет быстрым", - сказал Степанов.
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Напомним, что в Украине планируют изменить перечень критериев для определения эпидемиологически опасных зон.