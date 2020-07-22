В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки зарегистрировано в городе Киеве, а также во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев (COVID-19 - ред.) зарегистрировано в Киеве - 132, Львовской области - 124, Ивано-Франковской области - 78, Закарпатской области - 60 и Харьковской области - 57", - сказал Максим Степанов.
По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине выявлено 60995 случаев коронавирусной болезни COVID-19: новых за сутки - 829, выздоровели в целом - 33172 человека (+973 за сутки), умерло - 1534 человека (+16 за сутки), подозрения на болезнь получили 111114 человек (+1160 за сутки).
В общем случаи выявлено:
▪️ Винницкая область - 2364 (+34);
▪️ Волынская область - 3359 (+41);
▪️ Днепропетровская область - 1260 (+36);
▪️ Донецкая область - 813 (+16);
▪️ Житомирская область - 1634 (+25);
▪️ Закарпатская область - 4578 (60);
▪️ Запорожская область - 691 (+9);
▪️ Ивано-Франковская область - 3689 (+78);
▪️ Кировоградская область - 688 (+2);
▪️ г. Киев - 7166 (+132);
▪️ Киевская область - 3359 (+27);
▪️ Львовская область - 8353 (+124);
▪️ Луганская область - 110 (0);
▪️ Николаевская область - 527 (+3);
▪️ Одесская область - 2660 (+22);
▪️ Полтавская область - 360 (+4);
▪️ Ровенская область - 5232 (+49);
▪️ Сумская область - 383 (+12);
▪️ Тернопольская область - 2508 (+42);
▪️ Харьковская область - 3139 (+57);
▪️ Херсонская область - 217 (+1);
▪️ Хмельницкая область - 994 (+3);
▪️ Черновицкая область - 5404 (+41);
▪️ Черкасская область - 853 (+6);
▪️ Черниговская область - 654 (+5).
Напомним, в Украине уже почти 61 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 829.