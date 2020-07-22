У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу зареєстрована у місті Києві, а також у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків (COVID-19 - ред.) зареєстровано у місті Києві - 132, Львівській області - 124, Івано-Франківській області - 78, Закарпатській області - 60 та Харківській області - 57", - сказав Максим Степанов.
За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні виявлено 60995 випадків коронавірусної хвороби COVID-19: нових за добу - 829, одужало загалом - 33172 особи (+973 за добу), померло - 1534 особи (+16 за добу), підозри на хворобу отримали 111114 осіб (+1160 за добу).
Загалом випадки виявлено:
▪️ Вінницька область — 2 364 (+34);
▪️ Волинська область — 3 359 (+41);
▪️ Дніпропетровська область — 1 260 (+36);
▪️ Донецька область — 813 (+16);
▪️ Житомирська область — 1 634 (+25);
▪️ Закарпатська область — 4 578 (+60);
▪️ Запорізька область — 691 (+9);
▪️ Івано-Франківська область — 3 689 (+78);
▪️ Кіровоградська область — 688 (+2);
▪️ м. Київ — 7 166 (+132);
▪️ Київська область — 3 359 (+27);
▪️ Львівська область — 8 353 (+124);
▪️ Луганська область — 110 (0);
▪️ Миколаївська область — 527 (+3);
▪️ Одеська область — 2 660 (+22);
▪️ Полтавська область — 360 (+4);
▪️ Рівненська область — 5 232 (+49);
▪️ Сумська область — 383 (+12);
▪️ Тернопільська область — 2 508 (+42);
▪️ Харківська область — 3 139 (+57);
▪️ Херсонська область — 217 (+1);
▪️ Хмельницька область — 994 (+3);
▪️ Чернівецька область — 5 404 (+41);
▪️ Черкаська область — 853 (+6);
▪️ Чернігівська область — 654 (+5).
Нагадаємо, в Україні вже майже 61 тис. випадків COVID-19, за добу - 829.