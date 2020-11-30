В Минздраве назвали регионы-лидеры по суточному приросту случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве и Днепропетровской области - по более чем тысяче. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях", - отметил министр.
Заболеваемость по областям и в Киеве выглядит так:
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- Киев - 70478 (+1 460 за сутки)
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- Винницкая - 17405 (+133)
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- Волынская - 24 135 (230)
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- Днепропетровск - 38789 (+1 138)
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- Донецк - 22807 (+205)
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- Житомирская - 29 911 (+321)
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- Закарпатская - 23 193 (+128)
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- Запорожская - 30875 (+725)
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- Ивано-Франковск - 36434 (+504)
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- Киевская - 37687 (+691)
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- Кировоградская - 5286 (+201)
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- Луганская - 6274 (+35)
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- Львовская - 46078 (+442)
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- Николаевская - 18535 (+362)
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- Одесская область - 44949 (+818)
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- Полтавская - 22055 (+276)
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- Ровенская - 30956 (+149)
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- Сумская - 28831 (+646)
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- Тернопольская - 27849 (+187)
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- Харьковская - 55341 (+120)
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- Херсонская - 10149 (+140)
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- Хмельницкая - 29577 (+158)
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- Черкасская - 22 924 (+395)
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- Черновицкая - 33 732 (220)
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- Черниговская - 18 375 (+262)
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Добавим, в Украине на утро 30 ноября зафиксировано уже 732 625 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели - 345 149 человек, летальных исходов - 12 327. На данный момент болеет 375 149 человек. Прирост случаев заболевания за последние сутки - меньше 10 000, традиционное уменьшение количества случаев на выходных.
Согласно данным Worldmeters, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м по распространению и на 23-м - по количеству смертей от COVID-19.