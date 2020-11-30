У МОЗ назвали регіони-лідери за добовим приростом випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Києві та Дніпропетровській області - по більш ніж тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 460), Дніпропетровській (1 138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях", - зазначив міністр.
Захворюваність по областях і у Києві виглядає так:
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- Київ – 70 478 (+1 460 за добу)
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- Вінницька – 17 405 (+133)
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- Волинська – 24 135 (+230)
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- Дніпропетровська – 38 789 (+1 138)
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- Донецька – 22 807 (+205)
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- Житомирська – 29 911 (+321)
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- Закарпатська – 23 193 (+128)
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- Запорізька – 30 875 (+725)
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- Івано-Франківська – 36 434 (+504)
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- Київська – 37 687 (+691)
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- Кіровоградська – 5 286 (+201)
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- Луганська – 6 274 (+35)
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- Львівська – 46 078 (+442)
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- Миколаївська – 18 535 (+362)
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- Одеська область – 44 949 (+818)
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- Полтавська – 22 055 (+276)
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- Рівненська – 30 956 (+149)
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- Сумська – 28 831 (+646)
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- Тернопільська – 27 849 (+187)
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- Харківська – 55 341 (+120)
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- Херсонська – 10 149 (+140)
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- Хмельницька – 29 577 (+158)
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- Черкаська – 22 924 (+395)
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- Чернівецька – 33 732 (+220)
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- Чернігівська – 18 375 (+262)
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Додамо, в Україні на ранок 30 листопада зафіксовано вже 732 625 захворілих на коронавірусну хворобу COVID-19, одужало – 345 149 осіб, летальних випадків – 12 327. Наразі хворіє 375 149 осіб. Приріст випадків захворювання за останню добу - менше 10 тисяч, традиційне зменшення кількості випадків на вихідних.
Згідно з даними Worldmeters, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 23-у - за кількістю смертей від COVID-19.