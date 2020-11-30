У МОЗ назвали регіони-лідери за добовим приростом випадків COVID-19

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 460), Дніпропетровській (1 138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях", - зазначив міністр.

Захворюваність по областях і у Києві виглядає так:



Київ – 70 478 (+1 460 за добу)



Вінницька – 17 405 (+133)



Волинська – 24 135 (+230)



Дніпропетровська – 38 789 (+1 138)



Донецька – 22 807 (+205)



Житомирська – 29 911 (+321)



Закарпатська – 23 193 (+128)



Запорізька – 30 875 (+725)



Івано-Франківська – 36 434 (+504)



Київська – 37 687 (+691)



Кіровоградська – 5 286 (+201)



Луганська – 6 274 (+35)



Львівська – 46 078 (+442)



Миколаївська – 18 535 (+362)



Одеська область – 44 949 (+818)



Полтавська – 22 055 (+276)



Рівненська – 30 956 (+149)



Сумська – 28 831 (+646)



Тернопільська – 27 849 (+187)



Харківська – 55 341 (+120)



Херсонська – 10 149 (+140)



Хмельницька – 29 577 (+158)



Черкаська – 22 924 (+395)



Чернівецька – 33 732 (+220)



Чернігівська – 18 375 (+262)



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Додамо, в Україні на ранок 30 листопада зафіксовано вже 732 625 захворілих на коронавірусну хворобу COVID-19, одужало – 345 149 осіб, летальних випадків – 12 327. Наразі хворіє 375 149 осіб. Приріст випадків захворювання за останню добу - менше 10 тисяч, традиційне зменшення кількості випадків на вихідних.

Згідно з даними Worldmeters, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 23-у - за кількістю смертей від COVID-19.