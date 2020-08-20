В Минздраве анонсировали проект по обучению персонала экстренной медпомощи

"Уже совсем скоро начинаем масштабный проект по обучению персонала отделений экстренной медицинской помощи - хирургии одного дня, инсультных отделений. Это означает новое качество медицины, экстренной медицинской помощи. Новое качество emergency department. Новое качество медицины для каждого из нас. Новые подходы. Новые высокие стандарты. Чтобы люди были уверены - если случится беда - их спасет экстренка", - сказала Светлана Шаталова.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов представил план реформы экстренной медицинской помощи до 2023 года.