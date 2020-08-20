У МОЗ анонсували проект з навчання персоналу екстреної меддопомоги

“Вже зовсім скоро розпочинаємо масштабний проект щодо навчання персоналу відділень екстреної медичної допомоги - хірургії одного дня, інсультних відділень. Це означатиме нову якість медицини, екстреної медичної допомоги. Нову якість emergency department. Нову якість медицини для кожного з нас. Нові підходи. Нові високі стандарти. Щоб люди були впевнені - якщо трапиться біда - їх врятує екстренка”, - сказала Світлана Шаталова.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов представив план реформи екстреної медичної допомоги до 2023 року.