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У МОЗ анонсували проект з навчання персоналу екстреної меддопомоги

У МОЗ анонсували проект з навчання персоналу екстреної меддопомоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Міністерство охорони здоров’я невдовзі розпочне масштабний проект із навчання персоналу для відділень екстреної медичної допомоги. Про це під час брифінгу сказала заступниця міністра охорони здоров'я України Світлана Шаталова, передає кореспондент УНН.

“Вже зовсім скоро розпочинаємо масштабний проект щодо навчання персоналу відділень екстреної медичної допомоги - хірургії одного дня, інсультних відділень. Це означатиме нову якість медицини, екстреної медичної допомоги. Нову якість emergency department. Нову якість медицини для кожного з нас. Нові підходи. Нові високі стандарти. Щоб люди були впевнені - якщо трапиться біда - їх врятує екстренка”, - сказала Світлана Шаталова.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов представив план реформи екстреної медичної допомоги до 2023 року.

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