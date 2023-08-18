В москве заочно арестовали украинского бизнесмена
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. московский хамовнический суд разрешил заочно арестовать украинского предпринимателя Евгения Черняка, который является председателем наблюдательного совета холдинга по производству алкогольных напитков. Об этом сообщают росСМИ из суда, передает УНН.
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"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Черняка... сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию рф или с момента задержания на территории рф". "Он объявлен в розыск", - пишут в росСМИ со ссылкой на постановление.
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По данным следствия, Черняк перечислял украинской армии деньги. Кроме того, как указано, два его доверенных лица были задержаны за причастность к этому делу. Дело в рф определили как "финансирование терроризма".
Напомним
Ранее басманный районный суд москвы арестовал активы украинского бизнесмена Рината Ахметова.