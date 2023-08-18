В москве заочно арестовали украинского бизнесмена

Детали

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Черняка... сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию рф или с момента задержания на территории рф". "Он объявлен в розыск", - пишут в росСМИ со ссылкой на постановление.

Детали

По данным следствия, Черняк перечислял украинской армии деньги. Кроме того, как указано, два его доверенных лица были задержаны за причастность к этому делу. Дело в рф определили как "финансирование терроризма".

Напомним

Ранее басманный районный суд москвы арестовал активы украинского бизнесмена Рината Ахметова.