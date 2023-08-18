У москві заочно заарештували українського бізнесмена

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"Обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту щодо Євгена Черняка... строком на два місяці з моменту екстрадиції на територію рф або з моменту затримання на території рф". "Його оголошено в розшук", - пишуть у росЗМІ з посиланням на постанову.

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За даними слідства, Черняк перераховував українській армії гроші. Окрім того, як вказано, дві його довірені особи були затримані за причетність до цієї справи. Справу у рф визначили як "фінансування тероризму".

Нагадаємо

Раніше басманний районний суд москви заарештував активи українського бізнесмена Ріната Ахметова.