У москві заочно заарештували українського бізнесмена
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. московський хамовничеський суд дозволив заочно арештувати українського підприємця Євгена Черняка, який є головою наглядової ради холдингу з виробництва алкогольних напоїв. Про це повідомляють росзмі із суду, передає УНН.
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"Обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту щодо Євгена Черняка... строком на два місяці з моменту екстрадиції на територію рф або з моменту затримання на території рф". "Його оголошено в розшук", - пишуть у росЗМІ з посиланням на постанову.
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За даними слідства, Черняк перераховував українській армії гроші. Окрім того, як вказано, дві його довірені особи були затримані за причетність до цієї справи. Справу у рф визначили як "фінансування тероризму".
Нагадаємо
Раніше басманний районний суд москви заарештував активи українського бізнесмена Ріната Ахметова.