В москве солдат с автоматом и гранатами сбежал из воинской части

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«Вооруженный автоматом и гранатами солдат сбежал из воинской части в москве. Его зовут Д. Афонин - и полиция со спецслужбами активно его разыскивают», - говорится в сообщении.

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Министр обороны рф сергей шойгу предложил повысить возраст призыва в армию на срочную службу с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва до 30 лет.