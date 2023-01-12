В москве солдат с автоматом и гранатами сбежал из воинской части
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В москве в россии вооруженный автоматом и гранатами солдат сбежал из воинской части. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российский Телеграм-канал Mash.
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«Вооруженный автоматом и гранатами солдат сбежал из воинской части в москве. Его зовут Д. Афонин - и полиция со спецслужбами активно его разыскивают», - говорится в сообщении.
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