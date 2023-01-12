У москві солдат із автоматом та гранатами втік із військової частини
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У москві в росії озброєний автоматом і гранатами солдат втік з військової частини. Про це повідомляє УНН із посиланням на російський Телеграм-канал Mash.
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«Озброєний автоматом та гранатами солдат втік із військової частини у москві. Його звуть Д. Афонін - і поліція зі спецслужбами активно його розшукують», - йдеться у повідомленні.
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