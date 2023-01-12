У москві солдат із автоматом та гранатами втік із військової частини

Цитата

«Озброєний автоматом та гранатами солдат втік із військової частини у москві. Його звуть Д. Афонін - і поліція зі спецслужбами активно його розшукують», - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Міністр оборони рф сергій шойгу запропонував підвищити вік призову до армії на термінову службу з 18 до 21 року, а граничний вік призову до 30 років.