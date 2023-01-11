Россиян 18-30 лет начнут забирать в армию уже этой весной

Детали

Как отметил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, это нововведение будет действовать от одного до трех лет. Затем россиян будут призывать на срочную службу с 21 до 30 лет.

“В соответствии со статьей 22 закона „О воинской обязанности и военной службе“ в армию рф на срочную службу призывают „граждан мужского пола“ с 18 до 27 лет. Поправок к этому закону Государственная Дума не принимала. На основании каких правовых документов возможен призыв мужчин в возрасте до 30 лет — неизвестно”, — отмечает издание.

Добавим

Вчера, 11 января, министр обороны рф Сергей Шойгу сделал новые назначения руководства “специальной военной операцией”. Как сообщили в ведомстве, отныне войной в Украине будет руководить не Сергей Суровикин, а начальник генштаба рф Валерий Герасимов.