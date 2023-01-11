Россиян 18-30 лет начнут забирать в армию уже этой весной
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Министр обороны России Сергей Шойгу предложил повысить возраст призыва в армию на срочную службу с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва до 30 лет. Впоследствии такую инициативу поддержал комитет Госдумы.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на российскую редакцию Радио Свобода.
Детали
Как отметил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, это нововведение будет действовать от одного до трех лет. Затем россиян будут призывать на срочную службу с 21 до 30 лет.
“В соответствии со статьей 22 закона „О воинской обязанности и военной службе“ в армию рф на срочную службу призывают „граждан мужского пола“ с 18 до 27 лет. Поправок к этому закону Государственная Дума не принимала. На основании каких правовых документов возможен призыв мужчин в возрасте до 30 лет — неизвестно”, — отмечает издание.
Добавим
Вчера, 11 января, министр обороны рф Сергей Шойгу сделал новые назначения руководства “специальной военной операцией”. Как сообщили в ведомстве, отныне войной в Украине будет руководить не Сергей Суровикин, а начальник генштаба рф Валерий Герасимов.