Британська розвідка: перестановки в російській армії говорять про невдачі Кремля

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“Призначення начальника Генштабу командувачем театру військових дій є показником все більшої серйозності ситуації, перед якою стоїть Росія, і чітким визнанням того, що кампанія не відповідає стратегічним цілям”, — йдеться у повідомленні.

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На думку розвідки, сьогоднішні перестановки викличуть серйозне невдоволення у лавах ультранаціоналістів і “військорів”, які звинувачували Герасимова у військових невдачах, тоді як відсторонений від командування армією Сергій Суровікін мав широку підтримку.

Призначення Суровікіна одним із заступників Герасимова завдало його авторитету та впливу значної шкоди, робить висновок британська розвідка.

Нагадаємо

Сьогодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу зробив нові призначення керівництва “спеціальною військовою операцією”. Як повідомили у відомстві, відтепер війною в Україні керуватиме не Сергій Суровікін, а начальник генштабу рф Валерій Герасимов.