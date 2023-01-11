Британская разведка: перестановки в российской армии говорят о неудачах Кремля

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"Назначение начальника Генштаба командующим театром военных действий является показателем все большей серьезности ситуации, перед которой стоит Россия, и четким признанием того, что кампания не соответствует стратегическим целям России", - говорится в сообщении.

Детали

По мнению разведки, сегодняшние перестановки вызовут серьезное недовольство в рядах ультранационалистов и "военкоров", которые обвиняли Герасимова в военных неудачах, тогда как отстраненный от командования армией Сергей Суровикин имел широкую поддержку.

Назначение Суровикина одним из заместителей Герасимова нанесло его авторитету и влиянию значительный ущерб, делает вывод британская разведка.

Напомним

Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал новые назначения руководства "специальной военной операцией". Как сообщили в ведомстве, отныне войной в Украине будет руководить не Сергей Суровикин, а начальник генштаба рф Валерий Герасимов.