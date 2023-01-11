У росії запропонували підвищити вік призову до армії

Деталі

Як зазначив голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов, це нововведення діятиме від одного до трьох років. Потім росіян призиватимуть на термінову службу з 21 до 30 років.

“Відповідно до статті 22 закону „Про військовий обов’язок та військову службу“ в армію рф на термінову службу закликають „громадян чоловічої статі“ з 18 до 27 років. Поправок до цього закону Державна Дума не приймала. На підставі яких правових документів можливий заклик чоловіків віком до 30 років — невідомо”, — зазначає видання.

Додамо

Учора, 11 січня, міністр оборони рф Сергій Шойгу зробив нові призначення керівництва “спеціальною військовою операцією”. Як повідомили у відомстві, відтепер війною в Україні керуватиме не Сергій Суровікін, а начальник генштабу рф Валерій Герасимов.