В Москве начинается несогласованная акция протеста, к локацию стянули силовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В Москве 3 августа пройдет новая акция против недопуска независимых кандидатов на выборы депутатов Мосгордумы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал “Дождь”, фонд “Открытая Россия” и другие оппозиционные и независимые СМИ РФ.
Акция не согласована.
Либертарианская партия пыталась договориться с мэрией о митинге в центре, но власти Москвы были согласны лишь на проспект Сахарова, который стал традиционным местом согласованных протестов. После неудачных переговоров один из лидеров либертарианцев Михаил Светов был задержан и отправлен под административный арест.
После того, как акцию не удалось согласовать, одна из кандидаток в депутаты Мосгордумы — Любовь Соболь призвала устроить мирное шествие по Бульварному кольцу Москвы.
Муниципальные депутаты, в свою очередь, подали заявку на серию пикетов на Бульварном кольце. Власти пикеты не согласовали, заявив, что были нарушены сроки подачи уведомления. Полиция и прокуратура неоднократно предупредили о незаконности акции 3 августа. Предупреждение, в частности, было вынесено Соболь.
Сегодняшняя акция, в отличие от предыдущих, заявлена не как собрание в конкретном месте (в прошлый раз людей звали к мэрии), а как прогулка по Бульварному кольцу. Это значительная территория — практически весь центр Москвы.
Стоит добавить, что из-за несогласованной акции власти Москвы предлагают компаниям прекратить работу на сутки.
Москва. 3 августа. начало pic.twitter.com/RR8p4bPO5n— Фил Кружков (@Kruzhkoff) August 3, 2019