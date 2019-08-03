У Москві розпочинається неузгоджена акція протесту, до локації стягнули силовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У Москві 3 серпня пройде нова акція проти недопуску незалежних кандидатів на вибори депутатів Мосміськдуми. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал “Дождь”, фонд “Відкрита Росія” та інші опозиційні та незалежні ЗМІ РФ.
Акція не узгоджена.
Лібертаріанська партія намагалася домовитися з мерією про мітинг в центрі, але влада Москви були згодна лише на проспект Сахарова, який став традиційним місцем узгоджених протестів. Після невдалих переговорів один з лідерів лібертаріанців Михайло Свєтов був затриманий і відправлений під адміністративний арешт.
Після того, як акцію не вдалося узгодити, одна з кандидаток в депутати Мосміськдуми — Любов Соболь закликала влаштувати мирну ходу по Бульварному кільцю Москви.
Муніципальні депутати, в свою чергу, подали заявку на серію пікетів на Бульварному кільці. Влада пікети не погодила, заявивши, що були порушені терміни подачі повідомлення. Поліція і прокуратура неодноразово попередили про незаконність акції 3 серпня. Попередження, зокрема, було винесено Соболь.
Сьогоднішня акція, на відміну від попередніх, заявлена не як збори в конкретному місці (в минулий раз людей звали до мерії), а як прогулянка по Бульварному кільцю. Це значна територія — практично весь центр Москви.
Варто додати, що через неузгоджену акцію влада Москви пропонує компаніям припинити роботу на добу.
Москва. 3 августа. Начало pic.twitter.com/RR8p4bPO5n— Фил Кружков (@Kruzhkoff) August 3, 2019