У Москві розпочинається неузгоджена акція протесту, до локації стягнули силовиків

Акція не узгоджена.

Лібертаріанська партія намагалася домовитися з мерією про мітинг в центрі, але влада Москви були згодна лише на проспект Сахарова, який став традиційним місцем узгоджених протестів. Після невдалих переговорів один з лідерів лібертаріанців Михайло Свєтов був затриманий і відправлений під адміністративний арешт.

Після того, як акцію не вдалося узгодити, одна з кандидаток в депутати Мосміськдуми — Любов Соболь закликала влаштувати мирну ходу по Бульварному кільцю Москви.

Муніципальні депутати, в свою чергу, подали заявку на серію пікетів на Бульварному кільці. Влада пікети не погодила, заявивши, що були порушені терміни подачі повідомлення. Поліція і прокуратура неодноразово попередили про незаконність акції 3 серпня. Попередження, зокрема, було винесено Соболь.

Сьогоднішня акція, на відміну від попередніх, заявлена не як збори в конкретному місці (в минулий раз людей звали до мерії), а як прогулянка по Бульварному кільцю. Це значна територія — практично весь центр Москви.

Варто додати, що через неузгоджену акцію влада Москви пропонує компаніям припинити роботу на добу.

Москва. 3 августа. Начало pic.twitter.com/RR8p4bPO5n