Через неузгоджену акцію влада Москви пропонує компаніям припинити роботу на добу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Районні управи Москви написали в місцеві компанії листи з пропозицією вжити 3 серпня “вичерпних заходів безпеки, аж до повного припинення роботи” через неузгоджену акцію протесту. Про це з посиланням на декілька торгових підприємств повідомляє “Дождь”, пише УНН.
Пропозиції надійшли від управ Міщанського, Тверського і Басманного районів російської столиці. Чиновники пропонують вжити заходів для забезпечення безпеки з полудня 3 серпня і до півночі. Як привід зазначено, що після 27 липня від підприємців нібито надходили скарги про завдані збитки і неможливість забезпечити безпеку “гостей і, особливо, відвідувачів з дітьми”.
На 3 серпня в Москві запланована неузгоджена акція з вимогою допустити на вибори в Мосміськдуму незалежних кандидатів. На попередній акції 27 липня було затримано понад тисячу осіб, порушено кримінальну справу про масові заворушення.
Варто також додати, що слідчі затримали організаторів та учасників мітингу за чесні вибори 27 липня в центрі Москви.
Районные управы предложили завтра магазинам и кафе в центре Москвы предпринять меры безопасности или вовсе закрыться: https://t.co/kv06xhSGtq pic.twitter.com/Z6k29vihAR— Телеканал Дождь (@tvrain) August 2, 2019