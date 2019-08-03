Из-за несогласованной акции власти Москвы предлагает компаниям прекратить работу на сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Районные управы Москвы написали в местные компании письма с предложением предпринять 3 августа “исчерпывающие меры безопасности, вплоть до полного прекращения работы” из-за несогласованной акции протеста. Об этом со ссылкой на несколько торговых предприятий сообщает “Дождь”, пишет УНН.
Предложения поступили от управ Мещанского, Тверского и Басманного районов российской столицы. Чиновники предлагают принять меры для обеспечения безопасности с полудня 3 августа и до полуночи. В качестве повода указано, что после 27 июля от предпринимателей якобы поступали жалобы о нанесенном ущербе и невозможности обеспечить безопасность “гостей и, в особенности, посетителей с детьми”.
На 3 августа в Москве запланирована несогласованная акция с требованием допустить на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов. На предыдущей акции 27 июля было задержано более тысячи человек, возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.
Стоит также добавить, что следователи задержали организаторов и участников митинга за честные выборы 27 июля в центре Москвы.
Районные управы предложили завтра магазинам и кафе в центре Москвы предпринять меры безопасности или вовсе закрыться: https://t.co/kv06xhSGtq pic.twitter.com/Z6k29vihAR— Телеканал Дождь (@tvrain) August 2, 2019