Из-за несогласованной акции власти Москвы предлагает компаниям прекратить работу на сутки

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 86714 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 96337 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128249 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138347 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126802 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128405 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130449 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153165 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151126 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Актуальное
Из-за несогласованной акции власти Москвы предлагает компаниям прекратить работу на сутки

Из-за несогласованной акции власти Москвы предлагает компаниям прекратить работу на сутки

Киев  •  УНН

 • 9850 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Районные управы Москвы написали в местные компании письма с предложением предпринять 3 августа “исчерпывающие меры безопасности, вплоть до полного прекращения работы” из-за несогласованной акции протеста. Об этом со ссылкой на несколько торговых предприятий сообщает “Дождь”, пишет УНН.

Предложения поступили от управ Мещанского, Тверского и Басманного районов российской столицы. Чиновники предлагают принять меры для обеспечения безопасности с полудня 3 августа и до полуночи. В качестве повода указано, что после 27 июля от предпринимателей якобы поступали жалобы о нанесенном ущербе и невозможности обеспечить безопасность “гостей и, в особенности, посетителей с детьми”.

На 3 августа в Москве запланирована несогласованная акция с требованием допустить на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов. На предыдущей акции 27 июля было задержано более тысячи человек, возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.

Стоит также добавить, что следователи задержали организаторов и участников митинга за честные выборы 27 июля в центре Москвы.

Районные управы предложили завтра магазинам и кафе в центре Москвы предпринять меры безопасности или вовсе закрыться: https://t.co/kv06xhSGtq pic.twitter.com/Z6k29vihAR

— Телеканал Дождь (@tvrain) August 2, 2019

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