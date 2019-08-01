СК Росії затримав організаторів та учасників мітингу 27 липня в центрі Москви

“Наразі в установленому кримінально-процесуальному порядку затримані п’ятеро учасників незаконної акції, в тому числі Олексій Міняйло, Кирило Жуков і Іван Подкопаев, проводяться допити та інші слідчі дії. Найближчим часом слідство має намір клопотати перед судом про обрання щодо них запобіжного заходу у вигляді взяття під варту”, — йдеться в повідомленні.

Також, слідчі продовжують планомірну роботу щодо встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, які порушили закон. Планується ряд затримань громадян, причетних до масових заворушень і застосування насильства щодо представників органів внутрішніх справ і Росгвардії під час несанкціонованого мітингу.

“(Окрім того — ред .) зазначається, що в ході попереднього розслідування слідчі вже отримали докази причетності до вчинення вказаних злочинів понад 10 громадян, які брали найбільш активну участь в організації та проведенні масових заворушень в центрі столиці”, — зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, 27 липня близько десятка опозиційних і незалежних політиків, яких Московська міська виборча комісія не допустила до виборів у міську думу, збиралися провести масову зустріч з виборцями. Зробити це їм не вдалося: поліція спочатку затримала політиків, а потім почала жорстко затримувати всіх, хто прийшов на акцію.