В Москве скончался легендарный советский актер Этуш
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Народный артист СССР Владимир Этуш скончался сегодня на 97-м году жизни. Об этом сообщил директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Владимир Абрамович скончался сегодня в 12:30 в больнице, куда его отвезли накануне, в пятницу", - сообщил Крок. По его словам, время и место прощания с артистом станут известны позднее.
При этом источники агентства сообщили, что около месяца назад Этуш "пережил обширный инфаркт, после чего болезнь усугубилась".
"Вчера вечером ему вызвали скорую и без сознания артиста увезли в одну из столичных больниц", - пояснил собеседник ТАСС.
По его словам, расходы на погребение возьмут на себя государство и театр.
"Этуш до последнего момента играл на сцене и после смерти Зельдина сказал, что остался самым старшим", - рассказали в окружении артиста.
По словам дочери актера, причиной смерти Этуша стала остановка сердца.
Владимир Этуш родился в Москве 6 мая 1922 года. С начала войны с нацистской Германией записался на фронт, после тяжелого ранения под Токмаком Запорожской области в 1943 году был комиссован.
Сыграл более 30 ролей в кино, телеспектаклях, театральных спектаклях. Наиболее известны его роли в фильмах "Кавказская пленница" (Саахов), "Приключения Буратино" (Карабас-Барабас), "12 стульев" (иженер Брунс). Также Этуш был театральным педагогом, худруком Театрального института им. Зукина.
Напомним, 3 марта умер народный артист Украины Сергей Романюк.