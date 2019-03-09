У Москві помер легендарний радянський актор Етуш

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Народний артист СРСР Володимир Етуш помер сьогодні на 97-му році життя. Про це повідомив директор Театру ім. Вахтангова Кирило Крок, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Володимир Абрамович помер сьогодні о 12:30 в лікарні, куди його відвезли напередодні, в п'ятницю", - повідомив Крок. За його словами, час і місце прощання з артистом стануть відомі пізніше.

При цьому джерела агентства повідомили, що близько місяця тому Етуш "пережив обширний інфаркт, після чого хвороба посилилася".

"Вчора ввечері йому викликали швидку і без свідомості артиста відвезли в одну зі столичних лікарень", - пояснив співрозмовник ТАСС.

За його словами, витрати на поховання візьмуть на себе держава і театр.

"Етуш до останнього моменту грав на сцені і після смерті Зельдина сказав, що залишився найстаршим", - розповіли в оточенні артиста.

За словами дочки актора, причиною смерті Етуша стала зупинка серця.

Володимир Етуш народився в Москві 6 травня 1922 року. З початку війни з нацистською Німеччиною записався на фронт, після важкого поранення під Токмаком Запорізької області в 1943 році був комісований.

Зіграв понад 30 ролей в кіно, телеспектаклях, театральних виставах. Найбільш відомі його ролі у фільмах "Кавказька полонянка" (Саахов), "Пригоди Буратіно" (Карабас-Барабас), "12 стільців" (іженер Брунс). Також Етуш був театральним педагогом, художнім керівником Театрального інституту ім. Зукіна.

Нагадаємо, 3 березня помер народний артист України Сергій Романюк .

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