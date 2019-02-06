В московском метро произошел сбой в движении поездов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В московском метро произошел сбой поездов. Поезда не ходят на Калужско-Рижской линии московского метро на участке между станциями "Новоясеневская" и "Теплый Стан". Об этом сообщает московское метро на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Нет движения поездов на южном участке Калужско-Рижской линии между (6) Новоясеневской и (6) Тёплым станом. Пожалуйста, пользуйтесь Серпуховско-Тимирязевской линией (9) и наземным транспортом", - идется в сообщении.
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Напомним, в столице России затопило метро. Из-за поступления воды закрыты три станции нового участка "салатовой" ветки - "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" на севере Люблинско-Дмитровской линии.