У московському метро стався збій в русі поїздів

"Немає руху поїздів на південній ділянці Калужско-Ризької лінії між (6) Новоясеневскій і (6) Теплим станом. Будь ласка, користуйтеся Серпуховсько-Тимірязєвської лінією (9) і наземним транспортом", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, в столиці Росії затопило метро. Через надходження води закриті три станції нової ділянки "салатовой" гілки - "Окружна", "Верхні Лихобори" і "Селігерський" на півночі Люблінсько-Дмитрівській лінії.



