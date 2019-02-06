У московському метро стався збій в русі поїздів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. У московському метро стався збій поїздів. Потяги не ходять на Калузько-Ризької лінії московського метро на ділянці між станціями "Новоясеневскій" і "Теплий Стан". Про це повідомляє московське метро на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
"Немає руху поїздів на південній ділянці Калужско-Ризької лінії між (6) Новоясеневскій і (6) Теплим станом. Будь ласка, користуйтеся Серпуховсько-Тимірязєвської лінією (9) і наземним транспортом", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, в столиці Росії затопило метро. Через надходження води закриті три станції нової ділянки "салатовой" гілки - "Окружна", "Верхні Лихобори" і "Селігерський" на півночі Люблінсько-Дмитрівській лінії.