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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 17669 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 109620 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136558 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144251 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В московском метро назвали последние сбои в подземке нетипичными

В московском метро назвали последние сбои в подземке нетипичными

Киев  •  УНН

 • 9046 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Сбои в столичном метрополитене, которые произошли на прошлой неделе на Большой кольцевой и Серпуховско-Тимирязевской ветках, нетипичны для московской подземки. Такое мнение выразили представители метрополитена, соответствующее сообщение опубликовано на его официальной странице в Twitter, отмечает УНН.

Вывод на предприятии сделали, завершив анализ причин остановок составов в туннелях. Инциденты произошли 21 и 23 мая. “Озвученное ранее подтвердилось”, — заявили в пресс-службе.

21 мая, продолжили они, причиной сбоя в движении составов на Большой кольцевой линии стала неисправность контактного рельса. 23 мая (на Серпуховско-Тимирязевской ветке) — сбой случился из-за неисправности вагона и по “ответственности сервисной компании”.

“Инциденты нетипичные для метро и не угрожали безопасности пассажиров”, — заключили на предприятии.

Ранее человеческим фактором сбой в движении метро на Большой кольцевой линии на прошлой неделе объяснял вице-мэр Москвы, глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов. “У новых станций метро огромный запас прочности и провозной способности, потому что станции строятся во многом на перспективу”, — подчеркивал он при этом.

Завершен анализ причин остановок 21 и 23 мая на БКЛ и СТЛ. Озвученное ранее подтвердилось: 21 мая — неисправность контактной рельса, 23 мая — неисправность вагона и ответственность сервисной компании. Инциденты нетипичные для метро и НЕ угрожали безопасности пассажиров.

— мосметро (@MoscowMetro) 31 мая 2019 г.

Как сообщал УНН, метрополитен Москвы опубликовал видео эвакуации пассажиров на одной из веток.

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