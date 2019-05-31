В московском метро назвали последние сбои в подземке нетипичными
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Сбои в столичном метрополитене, которые произошли на прошлой неделе на Большой кольцевой и Серпуховско-Тимирязевской ветках, нетипичны для московской подземки. Такое мнение выразили представители метрополитена, соответствующее сообщение опубликовано на его официальной странице в Twitter, отмечает УНН.
Вывод на предприятии сделали, завершив анализ причин остановок составов в туннелях. Инциденты произошли 21 и 23 мая. “Озвученное ранее подтвердилось”, — заявили в пресс-службе.
21 мая, продолжили они, причиной сбоя в движении составов на Большой кольцевой линии стала неисправность контактного рельса. 23 мая (на Серпуховско-Тимирязевской ветке) — сбой случился из-за неисправности вагона и по “ответственности сервисной компании”.
“Инциденты нетипичные для метро и не угрожали безопасности пассажиров”, — заключили на предприятии.
Ранее человеческим фактором сбой в движении метро на Большой кольцевой линии на прошлой неделе объяснял вице-мэр Москвы, глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов. “У новых станций метро огромный запас прочности и провозной способности, потому что станции строятся во многом на перспективу”, — подчеркивал он при этом.
Завершен анализ причин остановок 21 и 23 мая на БКЛ и СТЛ. Озвученное ранее подтвердилось: 21 мая — неисправность контактной рельса, 23 мая — неисправность вагона и ответственность сервисной компании. Инциденты нетипичные для метро и НЕ угрожали безопасности пассажиров.— мосметро (@MoscowMetro) 31 мая 2019 г.
Как сообщал УНН, метрополитен Москвы опубликовал видео эвакуации пассажиров на одной из веток.