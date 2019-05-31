У московському метро назвали останні збої в підземці нетиповими
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Збої в столичному метрополітені, які відбулися минулого тижня на Великій кільцевій і Серпуховсько-Тимірязєвській гілках, нетипові для московської підземки. Таку думку висловили представники метрополітену, відповідне повідомлення опубліковано на його офіційній сторінці в Twitter, зазначає УНН.
Висновок на підприємстві зробили, завершивши аналіз причин зупинок складів в тунелях. Інциденти сталися 21 і 23 травня. “Озвучене раніше підтвердилося”, — заявили в прес-службі.
21 травня, продовжили вони, причиною збою в русі потягів на Великій кільцевій лінії стала несправність контактної рейки. 23 травня (на Серпуховсько-Тимірязєвській гілці) — збій трапився через несправність вагона і через “відповідальність сервісної компанії”.
“Інциденти нетипові для метро і не загрожували безпеці пасажирів”, — уклали на підприємстві.
Раніше людським фактором збій в русі метро на Великій кільцевій лінії минулого тижня пояснював віце-мер Москви, глава столичного департаменту транспорту Максим Ліксутов. “У нових станцій метро величезний запас міцності і провізної здатності, тому що станції будуються багато в чому на перспективу”, — підкреслював він при цьому.
Завершён анализ причин остановок 21 и 23 мая на БКЛ и СТЛ. Озвученное ранее подтвердилось: 21 мая — неисправность контактного рельса, 23 мая — неисправность вагона и ответственность сервисной компании. Инциденты нетипичные для метро и не угрожали безопасности пассажиров.— Мосметро (@MoscowMetro) 31 мая 2019 г.
Як повідомляв УНН, метрополітен Москви опублікував відео евакуації пасажирів на одній з гілок.