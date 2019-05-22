В море и внутренних водах наблюдается увеличение правонарушений — ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В прибрежной зоне, в территориальном море и во внутренних водах фиксируется увеличение правонарушений пограничного режима. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Так, в течение последних двух недель подразделения Морской охраны обнаружили и опознали более 600 судов и плавсредств различной модификации, был проведен осмотр 113 из них.
"Отмечается увеличение правонарушений пограничного режима в прибрежной зоне, в территориальном море и во внутренних водах. Так, зафиксировано полсотни нарушений пограничного и природоохранного законодательства на море. Это почти 70% всех правонарушений с начала сезона малой навигации", - говорится в сообщении.
Как отметили пограничники, в основном нарушения пограничного режима заключается в отсутствии документов, удостоверяющих личность, и выходе за двомильну зону без средств связи.
В то же время, учащаются и случаи нарушения природоохранного законодательства.
В ГПСУ отметили что, учитывая, что сезон малой навигации набирает обороты, интенсивность судозаходов в черноморские порты, движение судов по Дунаю и активность рыбаков на Азове также растет с каждым днем, количество выходов на службу корабельно-катерного состава выросла в среднем до 10 в сутки.
"В службе одновременно задействовано более 20 кораблей и катеров, патрулирующих около 2 тыс. морских миль за неделю", - уточнили в пограничной службе.
Напомним, в Запорожской области, в Азовском море, разоблачили рыболовецкое судно, которое зашло в запретную зону на территорию природно-заповедного фонда и из которого вылавливали рыбу.