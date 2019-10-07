В МОН пообещали до конца года разработать проект изменений по дошкольному образованию

"Наша рабочая версия, что, по крайней мере, до конца года мы могли бы выйти с обновленным базовым компонентом, с проектом изменений в закон о дошкольном образовании. Но когда мы говорим о более широкой реформе, конечно, нам нужно думать вместе с другими министерствами, совместно с органами местной власти, как мы можем друг друга поддержать, чтобы развить сеть дошкольных учреждений различных форм", - рассказала министр.

По ее словам, реформирование должно быть направлено на установление связи между содержанием НУШ (Новой украинской школы - ред.) и базовым компонентом дошкольного образования, и те компетентности, которые заложены как ключевые в НУШ, должны брать свое начало в дошкольном образовании с учетом возрастных особенностей ребенка.

При этом, она добавила, что такого влияния на учреждения дошкольного образования, как на школы, у Минобразования нет, поскольку этот вопрос находится в ведении местных органов власти. А кроме того, дошкольное образование не является обязательным в Украине, поэтому, по словам Новосад, реформа этого звена будет происходить сложнее.

Также министр отметила, что дошкольное образование является элементом определенной социализации ребенка, впрочем обязательным оно быть не может, и родители всегда будут выбирать, отдавать им ребенка в детский сад или нет.

Напомним, по результатам исследований Минобразования, дети, посещавшие дошкольные учебные заведения, лучше успевают в школе.