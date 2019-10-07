У МОН пообіцяли до кінця року розробити проект змін щодо дошкільної освіти

"Наша робоча версія, що, принаймні, до кінця року ми могли б вийти з оновленим базовим компонентом, із проектом змін до закону про дошкільну освіту. Але коли ми говоримо про ширшу реформу, звичайно, нам потрібно думати спільно з іншими міністерствами, спільно з органами місцевої влади, як ми можемо одне одного підтримати, щоб розвинути мережу дошкільних закладів різних форм", - розповіла міністр.

За її словами, реформування має бути спрямоване на встановлення зв'язку між змістом НУШ (Нової української школи - ред.) і базовим компонентом дошкільної освіти, і ті компетентності, які закладені як ключові в НУШ, мають брати свій початок у дошкільній освіті з урахуванням вікових особливостей дитини.

При цьому, вона додала, що такого впливу на заклади дошкільної освіти, як на школи, у МОН немає, оскільки це питання перебуває у віданні місцевих органів влади. А крім того, дошкільна освіта не є обов'язковою в Україні, тому, за словами Новосад, реформа цієї ланки буде відбуватися складніше.

Також міністр наголосила, що дошкільна освіта є елементом певної соціалізації дитини, втім обов’язковою вона бути не може, і батьки завжди будуть обирати, чи віддавати їм дитину до дитсадочка чи ні.

Нагадаємо, за результатами досліджень МОН, діти, які відвідували дошкільні навчальні заклади, мають кращі успіхи в початковій школі.