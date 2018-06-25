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В МОН назвали шесть основных изменений вступительной кампании-2018

В МОН назвали шесть основных изменений вступительной кампании-2018

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 июня. УНН. Вступительная кампания-2018 насчитывает не менее шести серьезных изменений. О них рассказала во время пресс-конференции в Киеве министр образования и науки Лилия Гриневич, передает корреспондент УНН.

“Во-первых, мы унифицировали перечень предметов для поступления на основе полного общего среднего образования. Ранее абитуриентам было очень сложно: на одну и ту же специальность в одном учебном заведении — одни предметы, в другом — другие. Это было очень сложно. Это должно упростить (систему — ред.) для них, чтобы они могли легко определить для себя предмет ВНО. Второе: использование при поступлении сертификатов не только 2018 года, но и 2017 и 2016 годов. То есть теперь мы делаем соразмерные тесты, и этим мы также расширяем возможности абитуриента. То есть если он не доволен своим сертификатом, может сдать (ВНО — ред.) через год — если там будут лучшие результаты, он возьмет сертификат с лучшим результатом. Третье: количество заявлений, которые может подать абитуриент на места государственного регионального заказа. Это — семь заявлений. Было 9 — сейчас 7. Таким образом, абитуриент концентрируется на не более четырех специальностях, на которые он хочет податься”, - отметила она.

По словам министра, такое изменение было введено потому, что иногда огромное количество заявлений с очень низкой приоритетностью абитуриента просто создавало лишнюю загруженность системы и было совершенно не продуктивной.

“Четвертое — применение коэффициентов для определенных целевых групп абитуриентов. И минимальные значения количества баллов вступительных испытаний для поступления на медицинские специальности, такие как стоматология, медицина, педиатрия и охрана здоровья не могут быть установлены менее 150 баллов — это была четкая позиция Министерства здравоохранения — мы о ней предупредили заранее”, - сказала она.

Гриневич напомнила, что в прошлом году это изменение было объявлено еще перед началом вступительной кампании — это было уже фактически во время ее запуска и было отсрочено до этого года. В этом году эта норма абсолютно законно входит в действие.

“И, наконец, последнее — обязательная сдача единого экзамена по иностранному языку при поступлении в магистратуру. Это иностранный язык, гуманитарные науки, социально-поведенческие науки, журналистика, сфера обслуживания и международные отношения, а также единственное вступительное испытание по праву — мы распространяем не только на право, но и на международное право”, - добавила министр.

Как сообщал УНН, в МОН назвали основные даты вступительной кампании 2018 года.

Украинские Национальные Новости

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