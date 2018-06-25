У МОН назвали шість основних змін цьогорічної вступної кампанії

“Змін дуже багато, як ви почули. Але будь-які зміни спрямовані на те, щоб вступна кампанія була більш об’єктивною і давала більше можливостей для вступників і спрацювала як слід. Можемо виділити, мабуть, такі найбільш основні зміни. По-перше, ми уніфікували перелік предметів для вступу на навчання на основі повної загальної середньої освіти. Раніше абітурієнтам було дуже складно: на одну й ту саму спеціальність в одному навчальному закладі — одні предмети, в іншому — інші. Це було дуже складно. Це має спростити (систему — ред.) для них, щоб вони могли легко визначити для себе предмет ЗНО. Друге: використання при вступі сертифікатів не тільки 2018 року, а й 2017 і 2016 років. Тобто тепер ми робимо співмірні тести і цим ми також розширюємо можливості абітурієнта, тобто якщо він не задоволений своїм сертифікатом, може скласти через рік — якщо там будуть кращі результати, він візьме сертифікат з кращим результатом. Третє: кількість заяв, які може подати абітурієнт на місця державного регіонального замовлення. Це — сім заяв. Було 9 — зараз 7. Таким чином, він концентрується на не більш ніж чотирьох спеціальностях, на які він хоче подати”, — зазначила вона.

За словами міністра, така зміна була введена тому, що інколи величезна кількість заяв, які мали дуже низьку пріоритетність абітурієнта, просто створювала зайву завантаженість системи і була абсолютно не продуктивною.

“Четверте — застосування коефіцієнтів для певних цільових груп абітурієнтів. І мінімальні значення кількості балів вступних випробувань для вступу на медичні спеціальності, такі як стоматологія, медицина, педіатрія і охорона здоров’я не можуть бути встановлені менше ніж 150 балів — це була чітка позиція Міністерства охорони здоров’я — ми про неї попередили заздалегідь”, — сказала вона.

Гриневич нагадала, що минулого року ця зміна була оголошена ще перед початком вступної кампанії — це було вже фактично під час її запуску і було відтерміновано до цього року. Цього року ця норма абсолютно законно входить в дію.

“І нарешті останне — обов’язкове складання єдиного іспиту з іноземної мови при вступі до магістратуру. Це іноземна мова, гуманітарні науки, соціально-поведінкові науки, журналістика, сфера обслуговування і міжнародні відносини, а також єдине фахове вступне випробування з права — ми поширюємо не тільки на право, але і на міжнародне право”, — додала міністр.

Як повідомляв УНН, у МОН назвали основні дати вступної кампанії 2018 року.