У молодого человека угрожавшего взорвать дворника, изъяли гранату
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Киевской области в городе Боярка, полиция изъяла у 25-летнего жителя города боевую гранату и амфетамин. Об этом сообщает полиция Киевской области на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Боевую находку и наркотическое вещество обнаружили работники криминального блока милиции Киевской области у 25-летнего жителя города Боярка. Как выяснилось, накануне этот молодой человек угрожал взорвать дворника", - говорится в сообщении.
На месте обнаружения преступления работали сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевской области, следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, специалисты-взрывотехники.
Работниками полиции было обнаружено в подъезде многоквартирного дома гранату РГД-5 с запалом и почти 10 грамм психотропного вещества - амфетамин.
"Как пояснил молодой человек, гранату он нашел в городе города, адреса не помнит. А наркотики хранил для собственного потребления", - добавили в полиции.
Обнаруженные вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания. Полиция ему инкриминирует незаконное хранение боеприпасов и наркотических веществ.
Напомним, в Одессе спецслужба задержала трех человек, подозреваемых в сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов.