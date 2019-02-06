У молодика, який погрожував підірвати двірника, вилучили гранату
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. На Київщині, у місті Боярка, поліція вилучила у 25-річного жителя міста бойову гранату та амфетамін. Про це повідомляє поліція Київської області на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Бойову знахідку та наркотичну речовину виявили працівники кримінального блоку поліції Київщини у 25-річного жителя міста Боярка. Як з’ясувалось, напередодні цей молодик погрожував підірвати двірника", - йдеться у повідмоленні.
На місці виявлення злочину працювали працівники Управління карного розшуку поліції Київщини, слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції, фахівці-вибухотехніки.
Працівниками поліції було виявлено у під’їзді багатоквартирного будинку гранату РГД-5 із запалом та майже 10 грам психотропної речовини – амфетамін.
"Як пояснив молодик, гранату він знайшов місця тому серед міста, адреси не пам’ятає. А наркотики зберігав для власного вжитку", - додали в поліції.
Виявлені речові докази направлені на проведення відповідних експертиз.
Зловмисник затриманий у порядку ст. 208 КПК України і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Поліція йому інкримінує незаконне зберігання боєприпасів та наркотичних речовин.
Нагадаємо, в Одесі спецслужба затримала трьох осіб, підозрюваних у збуті вогнепальної зброї та боєприпасів.