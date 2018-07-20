В Молдове обнаружили более 50 наемников, воевавших в рядах ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Молдавские спецслужбы сообщают о 56 наемниках из числа своих граждан, воевавших на стороне незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО, передает УНН со ссылкой на Ziarul de garda.
Сообщается, что 18 задержаны, 15 из них уже осуждены. Кроме того, по неофициальным данным, еще 2 отбывают наказание в Украине по статье терроризм.
В Молдове этих лиц ожидает ответственность по обвинению в наемничестве.
"По неофициальным данным, двух граждан Молдовы осудили в Украине", - сказала Д.Минзату, пресс-секретарь Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы.
По информации СИБ 70% наемников из Молдовы, воевавших на Донбассе, были из неблагополучных семей или безработными.
Ранее посол Молдовы в Украине Руслан Болбочан заявил, что правоохранительные органы Украины и Молдовы активно взаимодействуют в вопросе задержания наемников, воевавших на Донбассе.