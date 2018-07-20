У Молдові виявили понад 50 найманців, що воювали в рядах ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Молдавські спецслужби повідомляють про 56 найманців з числа своїх громадян, які воювали на боці незаконних збройних формувань в ОРДЛО, передає УНН з посиланням на Ziarul de garda.
Повідомляється, що 18 затримані, 15 з них вже засуджені. Крім того, за неофіційними даними, ще 2 відбувають покарання в Україні за статтею тероризм.
У Молдові цих осіб чекає відповідальність за звинуваченням в найманстві.
"За неофіційними даними, двох громадян Молдови засудили в Україні", - сказала Д.Мінзату, прес-секретар Служби інформації і безпеки (СІБ) Молдови.
За інформацією СІБ, 70% найманців з Молдови, які воювали на Донбасі, були з неблагополучних сімей або безробітними.
Раніше посол Молдови в Україні Руслан Болбочан заявив, що правоохоронні органи України і Молдови активно взаємодіють в питанні затримання найманців, що воювали на Донбасі.