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В Молдове в день выборов зафиксировали кибератаку на сотрудников МВД из-за рубежа

В Молдове в день выборов зафиксировали кибератаку на сотрудников МВД из-за рубежа

Киев  •  УНН

 • 10276 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Молдове в день президентских выборов Служба внутренней защиты и противодействия коррупции (SPIA) выявила кибератаку на нескольких пользователей телефонов, должностных лиц Министерства внутренних делстраны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на noi.md.

“В воскресенье, 1 ноября, SPIA выявило кибератаку на нескольких пользователей телефонов, должностных лиц Министерства внутренних дел, в том числе министра внутренних дел Павла Войку”, — говорится в сообщении.

Указано, что речь идет об атаке “из-за пределов страны”.

Отмечается, что атака якобы проявлялась в “оскорбительных звонках с нескольких телефонных номеров”, и ее целью было заблокировать сеть абонента.

В информационной записке, обнародованной МВД, говорится, что в течение сегодняшнего дня сотрудники SPIA МВД осуществляют конкретные меры по выявлению, предотвращению и противодействию угрозам, уязвимостям и рискам, которые могут поставить под угрозу безопасность, активы, персонал, миссии, процесс принятия решений и оперативный потенциал административной системы МВД.

Напомним, как сообщила ЦИК Молдовы, выборы президента можно считать состоявшимися, уже проголосовали 33,33% необходимых для подтверждения этого избирателей.

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